ua ru
Чт, 24 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киевской области более тысячи населенных пунктов остаются без света, - полиция

Новина українською →
Киев, Четверг 24 ноября 2022 08:18
В Киевской области более тысячи населенных пунктов остаются без света, - полиция Фото: в Киевской области более 1000 населенных пунктов без света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Киевской области более тысячи населенных пунктов остаются без света после вчерашней ракетной атаки россиян. Ремонтные работы продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небытова в эфире телемарафона.

"Всю ночь работали энергетики, еще вчера начало возвращаться напряжение в некоторые населенные пункты. К сожалению, после вчерашнего обстрела 1125 населенных пунктов остались без света. Но энергетики работают, и мы преодолеем все последствия", - отметил он.

Напомним, по состоянию на утро 24 ноября около 70% Киева остается без света. Водоснабжение было восстановлено только на левом берегу.

Подробнее о последствиях вчерашних ударов читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область відключеня світла Электроэнергия
NEWS
Арестович: россияне могут попытаться переиграть Лиманскую операцию
Арестович: россияне могут попытаться переиграть Лиманскую операцию
DAILY
Россия шагает в темноту. Почему ракетный террор ничего не изменит
Ростислав Шаправскийглавный редактор Россия шагает в темноту. Почему ракетный террор ничего не изменит