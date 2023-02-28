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В Киевской области полиция обнаружила обломки беспилотников, которые сбили вчера ночью (фото)

Фото: В Киевской области полиция обнаружила обломки беспилотников, (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 28 февраля, в Киевской области обнаружили обломки беспилотников, которыми РФ вчера ночью атаковала регион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу начальника ГУНП в Киевской области Андрея Небитова.

"Обломки вражеского "шахеда" уничтожили взрывотехники Киевской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что части сбитого силами ПВО беспилотника обнаружили после вчерашних ночных обстрелов на территории одного из районов области.

"При осмотре полицейские обнаружили обломок боевой части ударного беспилотника с взрывателем и ликвидировали его на месте", - добавил Небитов.

Напомним, что кафиры ночью пытались атаковать Киев "Шахедами". В воздушном пространстве вокруг столицы украинские силы ПВО уничтожили 9 дронов-камикадзе.

Российские войска сегодня ночью, 27 февраля, с 23.00 до утра атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства.

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