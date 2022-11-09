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Опасный уровень: в Киеве ухудшился воздух

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Киев, Среда 09 ноября 2022 00:44
Опасный уровень: в Киеве ухудшился воздух Фото: в Киеве фиксируют ухудшение воздуха (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Воздух в Киеве в некоторых районах во вторник достиг опасного уровня загрязненности - индекс качества воздуха (Common Air Quality Index, CAQI) превысил значение 100.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Киев цифровой.

Так, концентрация частиц PM2. 5 в Киеве в ряде массивов по состоянию на поздний вечер 8 нояря превысила в 11,2 раза рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения значения качества воздуха.

В частности, на Оболони в районе парка "Наталка" фиксируется CAQI 100+. Также наиболее загрязненные районы столицы стали Шевченковский, Соломенский, Святошинский и Дарницкий районы.

Опасный уровень: в Киеве ухудшился воздух

Опасный уровень: в Киеве ухудшился воздух

Уровень загрязненности воздуха достиг опасного значения.

При таких показателях на локациях, отмеченных красной меткой с указанием 100+, рекомендуется закрыть окна и не выходить на улицу.

Среди последствий для здоровья могут быть дискомфорт при дыхании у людей с заболеваниями легких, таких как астма, а также у людей с сердечными заболеваниями, детей и пожилых людей.

Также в Киеве есть множество локаций, отмеченных оранжевой меткой, где выходить на улицу вредно для здоровья.

Пользователи сервиса "Киев цифровой" получают уведомления в случае, если индекс качества воздуха во всем городе составляет 75 и выше - то есть соответствует значению "высокий уровень загрязненности".

Напомним, ранее, 25 октября, в Киеве наивысший уровень загрязнения был зафиксирован на Оболони и в центральной части столицы.

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