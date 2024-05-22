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В Киевской области из-за пожара в доме погибли три человека, среди жертв есть ребенок

Среда 22 мая 2024 08:07
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В Киевской области из-за пожара в доме погибли три человека, среди жертв есть ребенок Фото: в Киевской области из-за пожара в доме в селе Дитятки погибли 3 человека (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В селе Дитятки Иванковского района Киевской области вчера вечером произошел пожар в частном доме. В результате происшествия погибли три человека, среди которых есть ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Украине (ГСЧС).

Спасатели рассказали, что пламенем был охвачен жилой дом, площадью ориентировочно 98 "квадратов".

"Во время работы пожарные обнаружили троих погибших 1973, 1978 и 2015 годов рождения", - передали чрезвычайники.

В ГСЧС добавили, что пожар в доме был ликвидирован. В настоящее время причина огненного ЧП устанавливается

Также чрезвычайники показали фото с места происшествия 21 мая:

В Киевской области из-за пожара в доме погибли три человека, среди жертв есть ребенок

Напомним, село Дитятки расположено на границе Чернобыльской зоны отчуждения. По данным за 2021 год, в населенном пункте проживало 571 человек.

В Киевской области из-за пожара в доме погибли три человека, среди жертв есть ребенок

Другие пожары с фатальными последствиями

Ранее сообщалось, что в марте в столице в Шевченковском районе горела многоэтажка, в результате происшествия там погибла женщина.

Также перед весной произошел пожар в многоэтажке и в Харькове. Как сообщили спасатели, в результате инцидента тогда погибли два человека.

В конце зимы из-за пожара под Краматорском Донецкой области погиб ребенок.

Недавно на фоне отключений света в ГСЧС напомнили гражданам, как безопасно пользоваться свечами.

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Киевская область Пожар
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