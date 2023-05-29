RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киевской области из-за атаки вспыхнул дом (фото)

Фото: в Киевской области из-за атаки днем 29 мая загорелся дом (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталия Гурковская

Во время атаки на столицу в понедельник, 29 мая, в Киевской области загорелся дом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника полиции Киевской области Андрея Небытова.

По его словам, дом использовался для хозяйственных нужд. При этом глава полиции не отметил, в каком из районов области произошел пожар.

Известно, что на месте ЧП работает полиция и экстренные службы. Спасатели уже ликвидировали пожар.

Обстрел Киева днем 29 мая

Во время воздушной тревоги, которую обїявили днем в понедельник, 29 мая, в Киеве обломки российских целей упали в двух районах - Подольском и Оболонском. В первом случае ранения получил один человек, во втором - обломки нашли на дороге.

Атака на Киевскую область ночью

Столичній регион біл атакован и ночью на 29 мая. Тревога длилась 4 с половиной часа. Из-за падения обломков сбитіх дронов и ракет повреждения получили дома и объекты инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область