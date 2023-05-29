В Київській області через атаку спалахнув будинок (фото)

За його словами, будинок був господарчим. При цьому очільник поліції не зазначив, в якому з районів області сталася пожежа.

Відомо, що на місці НП працює поліція та екстренні служби. Рятувальники вже ліквідували пожежу.

Обстріл Києва вдень 29 травня

Під час повітряної тривоги, яку оголосили вдень у понеділок, 29 травня, у Києві уламки російських цілей впали у двох районах - Подільському та Оболонському. У першому випадку поранення зазнала одна людина, у другому - уламки знайшли на дорозі.

Атака на Київську область вночі

Столичний регіон був атакований і вночі на 29 травня. Тривога тривала 4 з половиною години. Через падіння уламків збитих дронів та ракет пошкодження отримали будинки і об'єкти інфраструктури.