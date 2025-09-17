Киевский апелляционный суд наложил арест на недвижимость Колесника

Это решение направлено на обеспечение иска в гражданском деле о признании недействительными договоров дарения и купли-продажи недвижимости, которую якобы отчудил должник для уклонения от выплаты долгов по решению Лондонского международного арбитражного суда.

Апелляционный суд пришел к выводу, что без ареста существует реальная угроза дальнейшего отчуждения имущества, что усложнит выполнение возможного решения о возвращении недвижимости в собственность должника - Дмитрия Колесника. Арест наложен на машиноместо (площадь 12,5 кв. м, регистрационный номер 67975080000) и квартиру (общая площадь 150,4 кв. м, регистрационный номер 67932480000), которые сейчас принадлежат Юлии Ковалевой.

Дело касается попытки PE Investments Limited взыскать долги на сумму более 15 млн долларов США и 2,7 млн фунтов стерлингов, подтвержденные решениями Лондонского арбитража 2020-2021 годов. Эти решения признаны в Украине постановлением Кассационного гражданского суда от 28 июля 2022 года и постановлением Киевского апелляционного суда от 11 сентября 2023 года.

Истец утверждает, что после подачи арбитражного иска Колесник отчуждал имущество связанным лицам: машиноместо - дочери Екатерине Колесник, квартиру - ООО "Акрис Агро", а впоследствии оба объекта оказались у Ковалевой. Дополнительным аргументом стала ипотека на имущество, заключенная Ковалевой на следующий день после подачи иска в апреле 2025 года, что суд расценил как свидетельство риска дальнейшего отчуждения.

Представитель истца отметил, что такие соглашения имеют фраудаторный характер и направлены на уклонение от выполнения долговых обязательств. Ответчики, включая ООО "Акрис Агро" и Ковалеву, возражали, но суд частично согласился с истцом, отказав лишь в требовании о запрете проводить регистрационные действия, поскольку оно дублирует арест.