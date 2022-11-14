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Зимние каникулы в школах Киева продлятся целый месяц

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Украина, Понедельник 14 ноября 2022 14:15
Зимние каникулы в школах Киева продлятся целый месяц Фото: зимние каникулы в Киеве продлятся целый месяц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Зимние каникулы в школах Киева начнутся по графику - с 26 декабря 2022 года. Но продлятся месяц - до 27 января 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"В настоящее время школы будут отапливать в минимальном режиме для поддержки системы отопления. Учителя, по желанию, могут уйти на время каникул в оплачиваемый отпуск", - сообщил мэр.

По его словам, в случае чрезвычайной ситуации в городе часть школ будет использоваться для работы пунктов обогрева.

Учебный год продлится в столичных школах до 1 июля - согласно закону, добавил Кличко.

По данным Минобразования, по состоянию на 14 ноября 2022 года образовательный процесс проходит в 12 924 школах:

  • 7764 школы функционируют в традиционном и смешанном формате;
  • 5160 в онлайн-режиме, что на 1 тыс. меньше, чем было в начале ноября.

В школах обучаются 4 млн 31 тыс. 537 человек:

  • очно - 1 013 951;
  • смешанно - 1 124 695;
  • дистанционно - 1 892 891 (из них более 1 млн учащихся из Донецкой, Запорожской, Луганской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей).

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