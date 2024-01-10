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В Тернополе произошел взрыв: в ГСЧС назвали причину и напомнили правила безопасности

Тернополь, Среда 10 января 2024 13:06
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В Тернополе произошел взрыв: в ГСЧС назвали причину и напомнили правила безопасности Фото: в Тернополе произошел взрыв из-за газовой горелки, мужчина получил ожоги (facebook com)
Автор: Наталия Гурковская

В Тернополе произошел взрыв из-за газовой горелки, мужчина получил ожоги. Спасатели напомнили, как проверить ее исправность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"В Тернополе 65-летний житель пытался зажечь горелку в гаражном помещении. Газовая смесь вспыхнула", - рассказали спасатели, добавив, что мужчина получил ожоги.

Правила безопасности

В ГСЧС напомнили, что газовые горелки предназначены для использования на открытом воздухе.

"Перед началом эксплуатации следует проверить целостность баллончика, чтобы избежать утечки газа и возможных опасных последствий", - отмечают огнеборцы.

Чтобы проверить баллончик, необходимо нанести мыльный раствор на подозрительный участок или места соединений и внимательно наблюдать за ними. А именно:

  • если вы заметили появление пузырьков, использовать такую горелку нельзя;
  • используйте только сертифицированные газовые горелки, приобретенные в лицензированных точках продаж и неукоснительно следуйте инструкциям производителя.

Пожары из-за газовых горелок в Украине

Украинцы в условиях постоянных отключений света прошлой зимой начали использовать газовые горелки в домах. Из-за неправильного использования в Украине стремительно возросло количество пожаров. Напомним, ранее спасатели дали украинцам советы, как подготовиться к длительным отключениям света или блэкаута.

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