В Тернополе произошел взрыв: в ГСЧС назвали причину и напомнили правила безопасности
В Тернополе произошел взрыв из-за газовой горелки, мужчина получил ожоги. Спасатели напомнили, как проверить ее исправность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"В Тернополе 65-летний житель пытался зажечь горелку в гаражном помещении. Газовая смесь вспыхнула", - рассказали спасатели, добавив, что мужчина получил ожоги.
Правила безопасности
В ГСЧС напомнили, что газовые горелки предназначены для использования на открытом воздухе.
"Перед началом эксплуатации следует проверить целостность баллончика, чтобы избежать утечки газа и возможных опасных последствий", - отмечают огнеборцы.
Чтобы проверить баллончик, необходимо нанести мыльный раствор на подозрительный участок или места соединений и внимательно наблюдать за ними. А именно:
- если вы заметили появление пузырьков, использовать такую горелку нельзя;
- используйте только сертифицированные газовые горелки, приобретенные в лицензированных точках продаж и неукоснительно следуйте инструкциям производителя.
Пожары из-за газовых горелок в Украине
Украинцы в условиях постоянных отключений света прошлой зимой начали использовать газовые горелки в домах. Из-за неправильного использования в Украине стремительно возросло количество пожаров. Напомним, ранее спасатели дали украинцам советы, как подготовиться к длительным отключениям света или блэкаута.
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