Киевская городская электричка снова курсирует по графику

Сегодня, 20 декабря, киевская кольцевая электричка из-за отсутствия достаточного напряжения задерживалась и двигалась не по графику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Kyiv City Express в Telegram.

"Кольцевая электричка снова следует по графику. Спасибо за терпение, едем дальше!", - написали они.

Напомним, "Укрзализныця" запустила вечерние рейсы по маршруту Киевской кольцевой электрички. Жители столицы смогут добраться в любой район города перед комендантским часом.

Раньше мы писали, что сегодня утром в работе метро Киева произошел сбой. Причиной тому стали резкие перепады напряжения.

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