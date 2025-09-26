RU

В Киевской области проведут плановые отключения электроэнергии: кто и когда останется без света

Когда и где выключат свет (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В воскресенье, 29 сентября, в Бучанской громаде Киевской области состоятся плановые отключения электроэнергии. ДТЭК "Киевские региональные электросети" будет проводить профилактические работы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Бучанского городского совета в Telegram.

Отключение света в Киевской области

Отключения связаны с проведением профилактических работ, которые будут проходить в нескольких населенных пунктах.

График работ:

  • с 6:00 до 18:00 - Ворзель (ул. Курортная, 37А, Тюльпанова, Яблунская, 43А);

  • с 8:30 до 16:30 - Бабинцы (ул. Виты Каминской, 1);

  • с 8:30 до 20:00 - Тарасовщина (ул. Шевченко), Гавриловка (ул. Михайловская).

В компании отметили, что меры необходимы для повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварийных ситуаций.

Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

ДТЭК возвращает свет в пострадавших от войны регионах

Напомним, что ДТЭК постоянно работает над восстановлением электроснабжения после российских обстрелов. Так, только в течение недели с 8 по 14 сентября энергетики компании вернули свет почти 63 тысячам семей Донецкой, Днепропетровской и Киевской областей, чьи дома были без электричества из-за вражеских атак.

Энергетики больше всего привлечены к работам на востоке, но Киевская область тоже регулярно страдает от российских обстрелов. В начале сентября энергетики за неделю восстановили электроснабжение для 1,1 тысячи семей, чьи дома были обесточены в результате вражеских атак.

Читайте также о том, что утром 8 сентября россияне снова ударили по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области. Это уже второй удар по предприятию за последние две недели.

Ранее мы писали о том, что в Кировоградской области началась проверка резервного энергопитания накануне зимы, а также готовности "Пунктов несокрушимости".

