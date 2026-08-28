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На Киевщине продолжается ликвидация последствий обстрела: ГСЧС показали фото

15:42 28.08.2026 Пт
2 мин
Спасателям приходится отходить из-за повторяющихся атак
aimg Анастасия Никончук
Фото: ликвидация последствий обстрела Киевской области (ГСЧС)

В Бучанском районе Киевской области продолжается ликвидация последствий российской атаки. Спасатели одновременно работают на трех локациях с пожарами, однако вынуждены прерывать работу из-за повторных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГСЧС.

В Бучанском районе Киевской области продолжаются работы по ликвидации последствий российского обстрела. На трех локациях возникли пожары, к их тушению привлечены дополнительные силы и техника Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Работу спасателей осложняет сохраняющаяся угроза повторных атак. Во время каждой воздушной тревоги специалисты вынуждены покидать опасные участки и отходить на безопасное расстояние.

После завершения угрозы спасатели возвращаются к работе и продолжают тушение пожаров и разбор последствий ударов. Работы продолжаются до полной ликвидации всех очагов возгорания.

Фото: ГСЧС

Отметим, что в ночь на 28 августа российская атака привела к уничтожению помещения и значительной части тиража издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га", где хранились книги. Издательство известно прежде всего детскими книгами, в частности украинским переводом серии о Гарри Поттере.

При этом, важно подчеркнуть, что за последние двое суток российские войска 38 раз атаковали Киев и Киевскую область: 27 августа в столице объявляли 13 воздушных тревог, а 28 августа - уже восемь.

Напоминаем, что руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко считает, что Россия применяет тактику поэтапных атак на Киев, запуская небольшие группы реактивных дронов с целью изматывать украинскую ПВО и жителей столицы, сообщил

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Война в УкраинеКиевГСЧС