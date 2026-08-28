На Киевщине полностью перекрыли движение по части Житомирской трассы, - полиция

Движение в обоих направлениях по части Житомирской трассы перекрыто. Водители могут совершить объезд по альтернативным маршрутам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.
"Перекрыто движение всех транспортных средств с 15 по 32 км а/д М-06 Киев-Чоп в обоих направлениях", - рассказал он.
Белошицкий призвал учесть эту информацию при выборе маршрута следования.
Объезд может быть осуществлен по нескольким маршрутам:
Стоит отметить, что в сети пишут о сильном "прилете", однако официальной информации по состоянию на данный момент еще нет.
Обновлено в 22:24
Глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в результате вражеской атаки в Бучанском районе горят складские помещения. Пожар сопровождается взрывами.
"На месте работают экстренные службы. Спасатели ликвидируют последствия атаки и делают все возможное, чтобы локализовать пожар. Информация о пострадавших, масштабах разрушений и других последствиях уточняется", - отметил он.
Ткаченко призвал жителей района не приближаться к месту происшествия и следовать указаниям экстренных служб.
Обновлено в 22:34
Белошицкий сообщил, что в связи с обстановкой на трассе Киев-Чоп частично ограничивается движение всех транспортных средств по Берестейскому проспекту и Большой Кольцевой дороге в направлении города Житомира.
Он отметил, что движение транспортных средств возобновляется периодически по мере возможности.
Напомним, за последние двое суток российские оккупанты совершили 38 атак на Киев и Киевскую область. Накануне в столице 13 раз объявляли воздушную тревогу, а сегодня - уже 8 раз.
Кроме того, Россия нанесла удары по складским помещениям "Новой почты" в Белогородской общине. После первого попадания оккупанты еще дважды атаковали эту же локацию, когда там продолжалась ликвидация пожара.
Отметим, сегодня российские оккупанты ударили по Украине семью S8000 "Бандероль" и 96 ударными дронами, более 70 из них - реактивные.