На Киевщине полностью перекрыли движение по части Житомирской трассы, - полиция

"Перекрыто движение всех транспортных средств с 15 по 32 км а/д М-06 Киев-Чоп в обоих направлениях", - рассказал он.

Белошицкий призвал учесть эту информацию при выборе маршрута следования.

Объезд может быть осуществлен по нескольким маршрутам:

Фото: маршрут объезда (Google Maps)

Фото: маршрут объезда (Google Maps)

Стоит отметить, что в сети пишут о сильном "прилете", однако официальной информации по состоянию на данный момент еще нет.

Обновлено в 22:24

Глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в результате вражеской атаки в Бучанском районе горят складские помещения. Пожар сопровождается взрывами.

"На месте работают экстренные службы. Спасатели ликвидируют последствия атаки и делают все возможное, чтобы локализовать пожар. Информация о пострадавших, масштабах разрушений и других последствиях уточняется", - отметил он.

Ткаченко призвал жителей района не приближаться к месту происшествия и следовать указаниям экстренных служб.

Обновлено в 22:34

Белошицкий сообщил, что в связи с обстановкой на трассе Киев-Чоп частично ограничивается движение всех транспортных средств по Берестейскому проспекту и Большой Кольцевой дороге в направлении города Житомира.

Он отметил, что движение транспортных средств возобновляется периодически по мере возможности.

Напомним, за последние двое суток российские оккупанты совершили 38 атак на Киев и Киевскую область. Накануне в столице 13 раз объявляли воздушную тревогу, а сегодня - уже 8 раз.