Против нардепа Лабазюка выдвинули весомые обвинения: о чем речь

Директор ГП "Опытное хозяйство "Проскуровка" Евгений Добрянский опубликовал видеообращение к президенту Украины, генеральному прокурору, Правительству и парламенту с просьбой вмешается в ситуацию. Он заявил о якобы рейдерском захвате предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Добрянского.

Кроме того, в своем обращении Добрянский требует честного расследования и личного вмешательства Владимира Зеленского и объективного расследования незаконных действий в отношении предприятия и его работников, а также обещает в следующих сообщениях рассказать все детали рейдерского захвата госпредприятия.

Как отмечается в обращении, он указал на причастность к противоправным действиям якобы народного депутата Сергея Лабазюка.

В видеообращении директор государственного предприятия "Опытное хозяйство "Проскуровка" Евгений Добрянский заявил о якобы рейдерском захвате государственного предприятия и сознательном доведении до банкротства.

Что известно о нардепе Лабазюке

Напомним, что в 2019 году группа крестьян Красиловского района приняла участие в митинге возле Офиса президента с жалобой на Лабазюка, который, по их словам забирает у людей паи и занимается рейдерством. Тогда президент Владимир Зеленский, который вышел к людям, обещал поручить разобраться.

В 2023 году нардепа Сергея Лабазюка подозревали в попытке подкупа топ-чиновников в сфере восстановления.

Тогда НАБУ и САП совместно с Кубраковым, а также Найемом разоблачили депутата на предложении неправомерной выгоды. Следователи сообщали, что нардеп обратился к топ-чиновнику Минвосстановления с просьбой предоставить его компании подряды по восстановлению инфраструктурных объектов на 1 млрд грн, а за это пообещал "вознаграждение" в размере 3-5% от стоимости каждого подряда.

В ходе следствия Лабазюк был задержан, некоторое время парламентарий провел в СИЗО откуда вышел под залог. Отметим, что Сергей Лабазюк является членом парламентского Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады.