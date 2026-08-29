В Киевской области из-за атаки РФ погиб глава одной из общин

"Глубоко сочувствую родным и близким главы Дмитриевской общины Тараса Тарасовича Дидича, погибшего в результате вражеской атаки на Киевщину. Он одним из первых приехал на место атаки, чтобы помочь людям. Потому что не мог иначе", - написал Калашник.

По его словам, Дидыч более 30 лет, с 1994-го, возглавлял общину, жил ее проблемами и знал каждую улицу и каждую деревню.

"Он всегда оставался со своими людьми. Не покинул их и во время российской оккупации - был на месте, поддерживал и помогал, держал общину в один из самых страшных периодов. Мы много работали вместе и немало успели реализовать для общества", - добавил министр.