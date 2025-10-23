ua en ru
Киевсовет будет требовать от Рады вернуть отобранные у города 8 млрд грн, - Кличко

Украина, Четверг 23 октября 2025 14:04
UA EN RU
Киевсовет будет требовать от Рады вернуть отобранные у города 8 млрд грн, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (facebook com Vitaliy Klychko)
Автор: Юлия Бойко

Киевсовет выделит дополнительные средства с учетом регулярных массированных обстрелов инфраструктуры столицы 23 октября. А также обратится в Верховную Раду относительно увеличения расходов на укрепление обороноспособности столицы.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В частности, по его словам, будет требовать вернуть в бюджет города 8 млрд гривен, которые центральная власть изъяла у Киева.

"Столица на пороге отопительного сезона - четвертого в условиях военного положения. Мы готовились к нему, учитывая опыт предыдущих сложных лет. Сегодня перед нами вызовы прохождения самого сложного за все годы полномасштабной войны отопительного сезона. Потому что враг особенно оголтело и систематически атакует одновременно все энерго - и теплогенерирующие объекты", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что город нуждается в увеличении финансирования на усиление ПВО и защиту гражданской и военной инфраструктуры, поэтому Киевсовет потребует от ВР вернуть изъятые из бюджета столицы 8 миллиардов гривен.

"Ситуация очень сложная... И здесь время не политических заявлений, а демонстрации способности быстро и эффективно действовать, исходя из новых обстоятельств. Поэтому Киевсовет планирует принять обращение к Верховной Раде относительно увеличения расходов на укрепление обороноспособности Киева. Речь идет как раз о средствах, которые цинично отобрали у столицы. Киевсовет обращается, чтобы эти средства были зачислены в общий фонд бюджета столицы", - подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что эти средства будут использованы исключительно для усиления защиты столицы.

"Средства должны быть использованы исключительно по следующим направлениям: на обеспечение финансирования усиленной защиты инженерно-транспортной, энергетической инфраструктуры, защитных сооружений гражданской защиты. Других объектов, имеющих влияние на обеспечение жизнедеятельности столицы. На обеспечение финансирования усиленной защиты военных объектов и имущества, объектов и сооружений оборонного и специального назначения, расположенных в пределах Киева. А также на обеспечение финансирования усиления сил и средств ПВО столицы", - отметил Виталий Кличко.

Как сообщалось ранее, 20 августа Верховная Рада проголосовала за изменения в госбюджет, которыми изъяла из бюджета столицы 8 млрд грн на финансирование убыточной "Укрзализныци".

