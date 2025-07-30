Киевсовет требует от нардепов, избранных в Киеве, объяснений относительно голосования за закон по НАБУ и САП

Депутаты Киевсовета обратились к народным депутатам Украины, избранным по мажоритарным округам в городе Киеве, объяснить, почему они поддержали закон, который лишает независимости НАБУ и САП. Столичные депутаты также требуют от них принять все возможные меры для восстановления независимости антикоррупционных органов.

"Семеро народных депутатов, избранных в Верховную Раду по Киеву, поддержали законопроект, которым ограничиваются полномочия антикоррупционных органов. Считаю, что они должны объяснить обществу, почему голосовали за. Поэтому мы с коллегами-депутатами Киевского городского совета инициировали обращение к ним с требованиями: 1. принять все возможные меры для отмены норм Закона №4555-ІХ и восстановления независимости антикоррупционных институтов. 2. Публично объяснить мотивы своего голосования за", - сообщил Дмитрий Белоцерковец.

Обращение адресовано таким народным депутатам:

Максим Перебийнис (212 округ)

(212 округ) Артем Дубнов (213 округ)

(213 округ) Леся Забуранная (216 округ)

(216 округ) Анна Пуртова (221 округ)

(221 округ) Богдан Яременко (215 округ)

(215 округ) Александр Юрченко (211 округ)

(211 округ) Марьяна Безуглая (217 округ)

"Закон 4555-IX означает потерю демократического ориентира Украины в глазах европейских партнеров. Принятие закона сигнализирует Западу нежелание власти следовать европейскому курсу, поддерживать демократические ценности и сотрудничество с Европой - что особенно абсурдно на фоне 11-летней борьбы Украины с российской вооруженной агрессией, отстаивая свой европейский выбор и стремясь к демократическому будущему. Действие закона №4555-IX может также привести к существенному сокращению финансовой помощи, что является критически важным в военное время. Мы, депутаты Киевского городского совета, являемся представителями интересов территориальной общины г. Киева и всесторонне заинтересованы в отстаивании прав и интересов представителей территориальной общины столицы Украины", - говорится в обращении Киевсовета.