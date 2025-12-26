В "Киевгорстрое" завершили докапитализацию и обновили руководящий состав, - КГГА

"Благодаря поддержке Киевсовета, КГГА и киевского городского головы предприятие ЧАО "ХК "Киевгорстрой" получило докапитализацию в размере 2,56 млрд грн и переходит к следующему этапу антикризисного плана", - говорится в сообщении.

Также усилен наблюдательный совет ЧАО "ХК "Киевгорстрой". Новым председателем наблюдательного совета холдинга стал и.о. первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев. Председателем правления назначен Валерий Засуцкий, профессиональный строитель.

"Эти шаги необходимы для дальнейшей реализации антикризисного плана компании в 2026 году, в частности: стабилизации финансового состояния компании, установления более прозрачной коммуникации и продуктивного сотрудничества с инвесторами, поэтапного возобновления строительства на объектах компании", - отмечают в КГГА.

Кроме того, усилена коммуникация с правительством по решению вопроса компенсации ЧАО "ХК "Киевгорстрой" денежных средств в сумме 2,28 млрд грн за переданные компании объекты "Укрстроя".

"В "Киевгорстрое" активно работают над тем, чтобы 2026 год стал для инвесторов годом положительных сдвигов и заметных результатов", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что по требованию мэра города Виталия Кличко был проведен аудит деятельности ЧАО "ХК "Киевгорстрой" с привлечением ведущих международных аудиторских фирм. Также был разработан план обновления компании.

"Ключевая задача - чтобы интересы инвесторов были соблюдены и обновленное предприятие выполнило свои обязательства перед ними", - подчеркивал Виталий Кличко.