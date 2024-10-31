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Киевсовет принял решение докапитализировать ХК "Киевгорстрой"

Четверг 31 октября 2024 17:26
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Киевсовет принял решение докапитализировать ХК "Киевгорстрой" Фото: Киевсовет принял решение докапитализировать ХК "Киевгорстрой" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Киевский городской совет поддержал решение об увеличении уставного капитала ЧАО "ХК "Киевгорстрой" для стабилизации финансового состояния компании путем допэмиссии и приобретения акций на сумму до 2,56 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interfax .

Соответствующее решение 77 депутатов горсовета поддержали на пленарном заседании в четверг.

"Реализация проекта решения позволит улучшить финансовое состояние ЧАО "ХК "Киевгорстрой", что будет способствовать восстановлению и завершению строительства жилых комплексов. Это позволит решить проблемы большого количества граждан, в частности военнослужащих и их семей, снять социальное напряжение, укрепить доверие к власти и достичь общего положительного синергического эффекта в строительной отрасли и на рынке недвижимости Киева", - говорится в пояснительной записке к проекту решения.

Отмечается, что допэмиссия будет осуществляться без уменьшения имеющегося размера пакета акций территориального общества Киева (80%).

Расчет суммы 2,56 млрд грн осуществлен как разница между объемом необходимого дофинансирования компании при реализации базового сценария, определенного во время аудита "Киевгорстроя", и компенсации правительством суммарного запланированного ущерба в размере 2,28 млрд грн.

Киевсовет также поддержал решение об обращении в Кабинет министров Украины с просьбой рассмотреть вопрос компенсации ЧАО "ХК "Киевгорстрой" суммарного запланированного ущерба в размере 2,28 млрд грн, связанных с достройкой объектов "Укрстроя", в частности, путем льготных кредитов и других форм помощи.

Согласно проекту обращения, Кабмин предлагает рассмотреть вопрос компенсации не только путем капитальных бюджетных трансферов, но и посредством предоставления льготных кредитов для финансирования строительства, пересмотра условий госпрограмм ипотечного кредитования населения, содействия поиску других источников финансирования.

Кроме того, предложено приобрести в жилых комплексах ХК "Киевгорстрой" жилье для военнослужащих.

В настоящее время за ХК "Киевгорстрой" числятся 24 строительных площадки: более 120 домов на 548,6 тыс. кв. м жилой площади. По состоянию на 31 мая 2024 из 18 принятых на баланс объектов "Укрстроя" семь введены в эксплуатацию полностью, четыре - частично.

Напомним, ранее сообщалось, что по требованию мэра Киева Виталия Кличко в июле этого года состоялось совместное заседание наблюдательного совета и правление "Киевгорстроя".

На нем было принято решение о проведении независимого международного аудита строительной компании и отстранении руководителя компании Игоря Кушнира от исполнения обязанностей. Деятельность компании по выполнению обязательств перед инвесторами не прекращалась.

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