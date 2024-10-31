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Инвесторы "Киевгорстроя" вышли на митинг под КГГА: требуют докапитализировать компанию

Четверг 31 октября 2024 12:58
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Инвесторы "Киевгорстроя" вышли на митинг под КГГА: требуют докапитализировать компанию Фото: инвесторы "Киевгорстроя" вышли на митинг под КГГА: требуют докапитализировать компанию
Автор: Александр Мороз

Инвесторы "Киевгорстроя" требуют от Киевсовета докапитализировать компанию и достроить жилье, которого ждут около 40 тысяч семей. С таким требованием представители инвесторов вышли сегодня на митинг возле Киевской мэрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий представителей инвесторов в сюжете "1+1".

"Инвесторы требуют докапитализации строительной компании, акции которой на больше 80% принадлежат именно городу. Согласно финансовому аудиту, чтобы возобновить строительство 22 замороженных комплексов, Киевсовет должен запланировать более 2 млрд грн в бюджет в следующем году", - говорится в сюжете.

Компания "Киевгорстрой" – крупнейший девелопер страны – прекратила строительство жилья с начала широкомасштабного вторжения России из-за отсутствия денег. Заложниками ситуации стали около 40 тысяч инвесторов. Среди них, в частности, несколько тысяч семей военных, сообщает издание.

Ранее инвесторы "Киевгорстроя" уже выходили на митинг, во время которого пытались привлечь внимание к своей проблеме перекрытием улицы Крещатик.

Инвесторы &quot;Киевгорстроя&quot; вышли на митинг под КГГА: требуют докапитализировать компанию

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КГГА Киевгорстрой
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