ua ru
Пн, 13 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Киев завтра снова будет со светом без отключений, но в "зоне риска" три района

Новина українською →
Киев, Понедельник 13 февраля 2023 19:59
Киев завтра снова будет со светом без отключений, но в "зоне риска" три района Фото: Киев завтра снова будет со светом без отключений, но в "зоне риска" три района (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Завтра, 14 февраля, в Киеве не планируется применять плановые отключения света, поскольку "Укрэнерго" не сформировал лимиты потребления. Но в некоторых районах столицы все же возможны ограничения электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора YASNO Сергея Коваленко в Facebook.

"Уже несколько дней Укрэнерго не формирует лимиты для регионов. А значит, генерационных ограничений у нас практически нет. Согласно сообщениям Минэнерго и "Укрэнерго", в настоящее время в работе все девять энергоблоков атомных электростанций, работают дополнительные блоки на некоторых ТЭС, более активно работают ГЭС. Это все дает возможность производить больше электроэнергии", - рассказал Коваленко.

Он подчеркнул, что такая ситуация все равно не позволит системе работать бесперебойно, поскольку она еще не полностью восстановлена после российских атак. Поэтому в части Голосеевского, Святошинского и Шевченковского районов Киева есть дефицит пропускной способности сетей.

"Сети НЭК "Укрэнерго", поврежденные из-за обстрелов, пока не могут передавать такие объемы электроэнергии, чтобы обеспечить всех киевлян светом. Поэтому здесь могут использоваться локальные отключения по графикам", - уточнил Коваленко.

Напомним, ранее стало известно, что завтра, 14 февраля, свет планируют не отключать также в Ивано-Франковской и Ровенской областях.

При этом в Черкасской области 14 февраля проведут режимные измерения почасовой активной электрической нагрузки, поэтому ограничения электроснабжения там не применят.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Укрэнерго вимкнення світла Электроэнергия
NEWS
Больше 500 оккупантов, три танка и 4 ББМ потеряла РФ в Украине за сутки
Больше 500 оккупантов, три танка и 4 ББМ потеряла РФ в Украине за сутки
DAILY
Михаил Федоров: Сейчас на киберфронте в войне с Россией преимущество на нашей стороне
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Михаил Федоров: Сейчас на киберфронте в войне с Россией преимущество на нашей стороне