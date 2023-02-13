Киев завтра снова будет со светом без отключений, но в "зоне риска" три района

Завтра, 14 февраля, в Киеве не планируется применять плановые отключения света, поскольку "Укрэнерго" не сформировал лимиты потребления. Но в некоторых районах столицы все же возможны ограничения электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора YASNO Сергея Коваленко в Facebook .

"Уже несколько дней Укрэнерго не формирует лимиты для регионов. А значит, генерационных ограничений у нас практически нет. Согласно сообщениям Минэнерго и "Укрэнерго", в настоящее время в работе все девять энергоблоков атомных электростанций, работают дополнительные блоки на некоторых ТЭС, более активно работают ГЭС. Это все дает возможность производить больше электроэнергии", - рассказал Коваленко.

Он подчеркнул, что такая ситуация все равно не позволит системе работать бесперебойно, поскольку она еще не полностью восстановлена после российских атак. Поэтому в части Голосеевского, Святошинского и Шевченковского районов Киева есть дефицит пропускной способности сетей.

"Сети НЭК "Укрэнерго", поврежденные из-за обстрелов, пока не могут передавать такие объемы электроэнергии, чтобы обеспечить всех киевлян светом. Поэтому здесь могут использоваться локальные отключения по графикам", - уточнил Коваленко.