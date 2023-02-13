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В Черкасской области завтра не будут выключать свет

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Черкасская область, Понедельник 13 февраля 2023 18:34
В Черкасской области завтра не будут выключать свет Фото: в Черкасской области завтра не выключат свет (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Во вторник, 14 февраля, в Черкасской области будут проводиться режимные измерения почасовой активной электрической нагрузки. Отключений электроэнергии в течение этих суток в регионе не запланировано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской ОВА Игоря Табурца.

"Энергетики будут измерять, сколько электроэнергии почасово потребляет наша область. Поэтому все сутки будем со светом (конечно, если без форс-мажоров)", - написал Табурец.

Отмечено, что такие измерения поочередно производятся по всей стране. Полученные результаты позволят скорректировать объемы лимитов для областей и более равномерно распределить имеющуюся в системе мощность.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Украине, после выходных, постепенно растет потребление, традиционное для начала рабочей недели. В то же время дефицит мощности в энергосистеме пока отсутствует.

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