В Черкасской области завтра не будут выключать свет

Во вторник, 14 февраля, в Черкасской области будут проводиться режимные измерения почасовой активной электрической нагрузки. Отключений электроэнергии в течение этих суток в регионе не запланировано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской ОВА Игоря Табурца.

"Энергетики будут измерять, сколько электроэнергии почасово потребляет наша область. Поэтому все сутки будем со светом (конечно, если без форс-мажоров)", - написал Табурец.

Отмечено, что такие измерения поочередно производятся по всей стране. Полученные результаты позволят скорректировать объемы лимитов для областей и более равномерно распределить имеющуюся в системе мощность.