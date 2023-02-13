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Никаких графиков. Еще две области Украины завтра будут весь день со светом

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Украина, Понедельник 13 февраля 2023 19:53
Никаких графиков. Еще две области Украины завтра будут весь день со светом Фото: две области Украины 14 февраля будут весь день со светом (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Во вторник, 14 февраля, две области не будут отключать электроснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ровенской и Ивано- Франковской ОВА.

Так, в Ровенской области энергетики будут фиксировать реальный уровень потребления электроэнергии. Для этого не будут задействованы почасовые отключения или другие ограничения.

"Это важное событие, ведь результаты измерений Укрэнерго будет использовать для дальнейшего определения разрешенной величины нагрузки", - говорится в сообщении.

А вот в Ивано-Франковской области был установлен "безлимит" на потребление электроэнергии. Это позволит не выключать свет.

"Поскольку объем генерации обеспечивает потребность в электрической энергии для нашего края есть возможность не ограничивать электроснабжение", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что с понедельника, 13 февраля, в Одессе заработает электротранспорт.

Кроме того, напомним, что Россия устроила массированный обстрел Украины в пятницу, 10 февраля. В части регионов начались перебои со светом, в некоторых областях свет экстренно выключен из-за атаки.

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График отключения света Укрэнерго блекаут Ивано-Франковская область Ровенская область
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