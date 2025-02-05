Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 5 февраля, в Украине, несмотря на поле повышенного атмосферного давления, будет идти небольшой снег. Днем ожидается морозная погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

"5 февраля погоду в Украине будет продолжать определять холодный воздух арктического происхождения, который будет поступать с северных направлений", - рассказали в "Укргидрометцентре".

К тому же, несмотря на поле повышенного атмосферного давления, над Украиной будет удерживаться много облаков, поэтому в большинстве областей ожидается небольшой снег.

"Облака ночью будут защищать от ощутимого снижения температуры, а дневная температура прогнозируется близкой к 0", - добавили синоптики.

Температура по Украине днем от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах днем 0-5° мороза.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями. Днем без осадков, на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве днем 0-2° мороза.



Погода в Украине 5 февраля (facebook.com/UkrHMC)