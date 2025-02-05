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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Среда 05 февраля 2025 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптики дали прогноз в Украине на сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 5 февраля, в Украине, несмотря на поле повышенного атмосферного давления, будет идти небольшой снег. Днем ожидается морозная погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

"5 февраля погоду в Украине будет продолжать определять холодный воздух арктического происхождения, который будет поступать с северных направлений", - рассказали в "Укргидрометцентре".

К тому же, несмотря на поле повышенного атмосферного давления, над Украиной будет удерживаться много облаков, поэтому в большинстве областей ожидается небольшой снег.

"Облака ночью будут защищать от ощутимого снижения температуры, а дневная температура прогнозируется близкой к 0", - добавили синоптики.

Температура по Украине днем от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах днем 0-5° мороза.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями. Днем без осадков, на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве днем 0-2° мороза.
Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
Погода в Украине 5 февраля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в третью декаду января

Постоянное поступление на территорию Украины теплых воздушных масс обусловило чрезвычайно теплую для конца января погоду. В западных областях максимальная температура в самые теплые дни достигала рекордных +13-18 °С.

Во многих районах северных, центральных и восточных областей средние суточные температуры превышали норму на 7-12 °С. Уровень средней декадной температуры почти на всей территории страны был самый высокий за весь период метеорологических наблюдений.

Атмосферные фронты, как и в предыдущий период, были малоактивными и обусловили лишь небольшие осадки в виде дождя, мороси и снега. Продолжался устойчивый дефицит осадков.

Подробнее о погоде на текущую рабочую неделю в Украине, читайте в материале РБК-Украина.

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