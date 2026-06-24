Киев закроют для грузовиков: кого и когда не будут пропускать
В Киеве в жаркую погоду временно будут ограничивать движение тяжеловесного транспорта. Запрет будет действовать в те дни, когда температура воздуха будет превышать +28 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".
Ограничения вводят для сохранения дорожного покрытия, которое может деформироваться из-за высоких температур и значительной нагрузки.
Кого будут касаться ограничения
Речь идет о грузовом транспорте общей массой более 24 тонн и погрузкой на ось более 7 тонн .
В периоды жары таким транспортным средствам будут ограничивать въезд в столицу через все въезды в город.
В "Киевавтодоре" напомнили, что такие меры действуют в соответствии с распоряжением Киевской городской государственной администрации от 7 июля 2012 года №1173 "Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах г. Киева в связи с повышением температуры воздуха".
Кто будет контролировать запрет
Контроль за соблюдением ограничений будет осуществлять Управление патрульной полиции в Киеве.
Водителей грузового транспорта призывают учитывать погодные условия и возможные ограничения при планировании маршрутов через столицу.
Напомним, в Украине из-за жары вводят сезонные ограничения движения для тяжеловесного транспорта. Некоторым грузовикам будут запрещать движение по дорогам государственного значения. В то же время, ограничения не распространяются на военные перевозки, транспорт с опасными и скоропортящимися грузами, а также перевозку живых животных и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.
РБК-Украина также рассказывало, что в Киеве до конца октября 2026 года ограничили движение по Южному мосту из-за ремонта дорожного покрытия.