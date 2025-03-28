Киев вводит определенные ограничения для водителей. Изменения заработают уже с апреля

В Киеве количество участков, на которых с 1 апреля будет разрешено движение со скоростью до 80 км/ч, сократят до четырех. Ранее их было семь.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА в Telegram.
Движение со скоростью до 80 км/ч возможно с 1 апреля только на этих участках:
Сначала Киевсовет принял решение, что с 1 апреля на 17 участках разрешается движение со скоростью до 80 км/ч. Но после обследования столичных улиц это количество участков уменьшили до 7.
"После дополнительного анализа аварийности участков на трех из них обнаружили случаи ДТП с летальным исходом в 2024 году. Поэтому на этих отрезках повышение скорости не позволят", - сообщили в КГГА.
Также в горсовете обратились к водителям с просьбой, чтобы они были осторожными на дорогах и придерживались скоростного режима и правил дорожного движения.
Добавим, что за превышение скорости более чем на 20 км/ч предусмотрен штраф в размере 340 гривен. Если превышение скорости более чем на 50 км/ч - штраф будет 1700 гривен.
Ранее мы писали о том, с какой скоростью можно ездить в населенных пунктах и вне их, чтобы не получить штраф.
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