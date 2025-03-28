Киев вводит определенные ограничения для водителей. Изменения заработают уже с апреля

Где будет разрешено движение до 80 км в час

Движение со скоростью до 80 км/ч возможно с 1 апреля только на этих участках:

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

просп. Степана Бандеры (от ул. Иорданской до Северного моста);

ул. Набережно-Рыбальская (только в одном направлении - от ул. Электриков до Гаванского моста).

Почему ограничили количество участков со скоростным режимом до 80 км

Сначала Киевсовет принял решение, что с 1 апреля на 17 участках разрешается движение со скоростью до 80 км/ч. Но после обследования столичных улиц это количество участков уменьшили до 7.

"После дополнительного анализа аварийности участков на трех из них обнаружили случаи ДТП с летальным исходом в 2024 году. Поэтому на этих отрезках повышение скорости не позволят", - сообщили в КГГА.

Также в горсовете обратились к водителям с просьбой, чтобы они были осторожными на дорогах и придерживались скоростного режима и правил дорожного движения.

Добавим, что за превышение скорости более чем на 20 км/ч предусмотрен штраф в размере 340 гривен. Если превышение скорости более чем на 50 км/ч - штраф будет 1700 гривен.