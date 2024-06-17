Не быстрее 50 км/ч: почему в городах существуют ограничения скорости для авто

Установленные Правилами дорожного движения 50 км/ч кажутся нам очень низким лимитом для современного города. Почему не 60 км/ч, как раньше, не 70, которых мы фактически соблюдаем (благодаря правилу +20)? Откуда законодатели взяли именно такую цифру?

Начать следует с того, что в большинстве стран Европы скорость в населенных пунктах ограничена именно пятьдесят километрами в час. А по миру есть немало государств с лимитами и ниже – например, в Америке в большинстве штатов действует городское ограничение в 25 миль в час – то есть наши 40 км/ч.

Почему нужно ездить медленно

Ограничение скорости в населенных пунктах законодателями всего мира устанавливается прежде всего исходя из заботы о пешеходах. Страховщиками и полицейскими давно подсчитано, что 80% ДТП с пешеходами происходит именно в населенных пунктах, четверть из них – на пешеходных переходах, а остальные – при пересечении человеком проезжей части в неположенном месте. То есть большинство наездов на людей встречается там, где водитель появления помехи в принципе может и не ждать – и это принципиальное обстоятельство.

Устанавливая лимит скорость, эксперты по организации дорожного движения желают получить по крайней мере три положительных эффекта.

Прежде всего, медленно движущаяся машина будет вовремя замечена пешеходом с большей вероятностью; и так же водителю проще заранее увидеть пешехода на своей траектории;

Во-вторых, как бы там ни получилось с своевременностью обнаружения пешехода, пусть даже он замечен с опозданием, с меньшей скорости будет меньшим тормозной путь – а значит, меньшая вероятность того, что машина ударит человека;

И в-третьих, даже если столкновение человека и машины произойдет, на меньшей скорости результат для пешехода будет не столь печальным.

Почему именно 50 км/ч

Когда шесть лет назад в Украине уменьшали городской лимит скорости с 60 км/ч до 50, ответственные лица ссылались на рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которые в свою очередь опирались на процент выживания пешехода при наезде автомобилем на разных скоростях.

К счастью, в реальности контакт человека и машины на полном ходу встречается в исключительных ситуациях, потому что чаще всего водитель замечает пешехода, и успевает хотя бы частично оттормозиться. И здесь мы, водители, должны быть благодарны законодателям за "сэкономленные" для нас 10 км/ч.

Казалось бы, вроде бы "скидка" незначительна, но законы физики таковы, что именно она многое решает. В среднестатистических условиях сухого асфальта и типичных летних шин это означает сокращение пути остановки легковушки с 45 до 35 метров. А по европейской статистике, в большинстве "городских" аварий именно этих 10 метров и не хватает для того, чтобы избежать наезда. При том, как упоминалось выше, пусть даже встреча машины и человека состоится, удар будет гораздо слабее, чем при начальной скорости авто 60 км/ч. Короче говоря, пешеход имеет больше шансов выжить.

Кратко

Не обижайтесь на ПДД и другие ограничения – это действительно те же правила, которые написаны кровью. И соблюдать лимиты нужно прежде всего не потому, что так требуют законы, а потому что вы сознательный гражданин и ответственный водитель, умеющий ценить чужую жизнь. Да и свое благополучие также, ведь в конце концов, чем сильнее травмы получает пешеход, тем строже будет ответственность водителя.