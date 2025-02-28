С какой скоростью можно ездить в населенных пунктах и за их пределами, чтобы не получить штраф

Превышение установленных ограничений скорости движения на дорогах Украины карается штрафом. Кроме того, даже незначительное нарушение существенно увеличивает риски возникновения дорожно-транспортного происшествия (ДТП).

Подробнее о том, с какой скоростью можно ездить в Украине, какие штрафы грозят водителям за нарушение установленных норм, а также как их можно проверить и оплатить - читайте в материале РБК-Украина ниже.

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С какой скоростью можно ездить на дорогах Украины

О максимально разрешенной скорости движения водителям напомнили в пресс-службе Патрульной полиции Харьковской области в Facebook.

"Даже незначительное превышение установленной скорости существенно увеличивает риски возникновения дорожно-транспортного происшествия. Тормозной путь увеличивается, а времени для реагирования на появление препятствия остается меньше", - объяснили украинцам.

Правоохранители рассказали также, с какой скоростью разрешается ездить транспортным средствам на разных участках дорог:

в населенных пунктах движение разрешается со скоростью не более 50 км/ч;

в жилых и пешеходных зонах населенных пунктов - до 20 км/ч;

вне населенных пунктов - до 90 км/ч;

вне населенных пунктов - в случае отделения проезжих частей друг от друга с помощью разделительной полосы - не более 110 км/ч;

на автомагистралях максимально разрешенная скорость движения - до 130 км/ч.

"Берегите себя и других участников дорожного движения", - подытожили в полиции.

Пост правоохранителей (скриншот: facebook.com/kharkivpolice)

Как наказывают водителей за превышение скорости

О наказании водителей за превышение скорости движения рассказал ранее в своем Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Он сообщил также, что в "Дію" добавили фото и видео нарушения к штрафам автофиксации.

"Раньше штрафы в "Дії" были с указанием нарушения, времени и места. Теперь в мобильное приложение добавили еще и фото и видео", - уточнил правоохранитель.

По его словам, фактом нарушения является превышение установленных ограничений скорости движения автомобилей более чем на 20 км/ч. При этом размеры штрафов являются следующими:

340 гривен - в случае превышения скорости более чем на 20 км/ч;

1700 гривен - в случае превышения скорости более чем на 50 км/ч.

Билошицкий отметил, что штраф уменьшается на 50%, если он оплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Где быстро узнать о факте нарушения и как оплатить штраф

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции рассказал также, где можно быстро узнать о факте нарушения ПДД:

на веб-сайте МВД;

на веб-сайте ГСЦ МВД - в "Электронном кабинете водителя";

в мобильном приложении "Дія";

на веб-портале "Дія";

в мобильном приложении МВД Украины - "Штрафи ПДР";

в Telegram-боте "Штрафи ПДР" - @ShtrafyPDRbot.

Оплатить штрафы за нарушение ПДД можно:

в официальных приложениях и сервисах МВД;

в "Дії" - по реквизитам карты, через ApplePay или GooglePay;

в учреждениях банков Украины (личная оплата по соответствующим реквизитам).

Публикация Билошицкого (скриншот: facebook.com/Bilosh)