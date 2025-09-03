ua en ru
Киев теряет финансы от строительной отрасли из-за неутвержденного постановления КМУ, - эксперты

Среда 03 сентября 2025 19:37
Киев теряет финансы от строительной отрасли из-за неутвержденного постановления КМУ, - эксперты Фото: эксперты считают, что Киев теряет финансы от строительной отрасли из-за неутвержденного постановления КМУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Представители девелоперского бизнеса столицы призывают власти обратить внимание на критическую проблему. Она уже несколько лет сдерживает развитие отрасли и лишает Киев и Украину в целом инвестиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экспертов-девелоперов.

О каком постановлении КМУ речь?

Еще с 27 мая 2022 года, после изменений в Закон Украины "Об охране культурного наследия", Кабинет Министров должен был утвердить "Порядок определения границ и режимов использования зон охраны, утверждения научно-проектной документации".

Однако за три года этот документ так и не получил окончательного одобрения. Проект постановления появился на сайте правительства 25 мая 2025 года, замечания и предложения к нему принимали до 20 июня, но дальше процесс остановился без объяснений.

Мнение экспертов

Как отмечают эксперты отрасли, для начала любого строительства нужны Градостроительные условия и ограничения. Это документ, который учитывает все "красные линии": охранные зоны, границы исторических ареалов, прибрежные территории и санитарные зоны.

Когда границы охранных зон не определены и не обнародованы, проектирование зависает, а разрешение на строительство становится недостижимым. Для девелоперов это означает замороженные инвестиции, растущие проценты по кредитам и потерю времени и подрядчиков, а для страны - потеря рабочих мест и средств в бюджет.

Положительный пример: Львов

В качестве положительного примера застройщики приводят Львов: в 2024 году Министерство культуры и информационной политики утвердило историко-архитектурный опорный план и режимы для исторического ареала города, входящего в список UNESCO.

Благодаря этому во Львове введены понятные требования к высотности и силуэту застройки, а также четкая процедура согласований, что уменьшает субъективизм и бюрократию.

Какова ситуация в Киеве

В Киеве же процесс до сих пор заблокирован. "Киев не получает инвестиции, рабочие места, налоги и обновленную инфраструктуру не из-за "плохих застройщиков", а из-за отсутствия утвержденных прозрачных процессов, связанных с утверждением градостроительной документации. Мы не просим преференций - мы просим правила, которые действуют одинаково для всех и зафиксированы в официальных документах. Государство и город, дайте прозрачные условия - и мы приведем инвестиции, технологии и создадим рабочие места", - говорит Эмиль Соловьев, СЕО девелоперской компании НЕСТ.

Эксперты настаивают: необходимо срочно утвердить и обнародовать "Порядок определения границ и режимов использования зон охраны, утверждения научно-проектной документации и внесения изменений в нее".

Это позволит любые работы в исторических ареалах проводить по единым, публичным процедурам с внесением всех данных в государственные кадастры, обеспечит лучшую защиту культурного наследия, стабильность для рынка и прогнозируемость для инвесторов.

