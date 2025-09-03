Київ втрачає фінанси від будівельної галузі через незатверджену постанову КМУ, - експерти

Представники девелоперського бізнесу столиці закликають владу звернути увагу на критичну проблему. Вона вже кілька років стримує розвиток галузі та позбавляє Київ та Україну в цілому інвестицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експертів-девелоперів.

Про яку постанову КМУ мова?

Ще з 27 травня 2022 року, після змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини", Кабінет Міністрів мав затвердити "Порядок визначення меж і режимів використання зон охорони, затвердження науково-проектної документації".

Проте за три роки цей документ так і не отримав остаточного схвалення. Проєкт постанови з’явився на сайті уряду 25 травня 2025 року, зауваження та пропозиції до нього приймали до 20 червня, але далі процес зупинився без пояснень.

Думка експертів

Як зазначають експерти галузі, для початку будь-якого будівництва потрібні Містобудівні умови та обмеження. Це документ, який враховує усі "червоні лінії": охоронні зони, межі історичних ареалів, прибережні території та санітарні зони.

Коли межі охоронних зон не визначені й не оприлюднені, проєктування зависає, а дозвіл на будівництво стає недосяжним. Для девелоперів це означає заморожені інвестиції, зростаючі відсотки за кредитами та втрату часу й підрядників, а для країни - втрата робочих місць та коштів до бюджету.

Позитивний приклад: Львів

У якості позитивного прикладу забудовники наводять Львів: у 2024 році Міністерство культури та інформаційної політики затвердило історико-архітектурний опорний план та режими для історичного ареалу міста, що входить до списку UNESCO.

Завдяки цьому у Львові запроваджено зрозумілі вимоги до висотності та силуету забудови, а також чітку процедуру погоджень, що зменшує суб’єктивізм та бюрократію.

Яка ситуація у Києві

У Києві ж процес досі заблокований. "Київ не отримує інвестиції, робочі місця, податки та оновлену інфраструктуру не через "поганих забудовників", а через відсутність затверджених прозорих процесів, пов’язаних із затвердженням містобудівної документації. Ми не просимо преференцій - ми просимо правила, які діють однаково для всіх та зафіксовані в офіційних документах. Держава та місто, дайте прозорі умови - і ми приведемо інвестиції, технології та створимо робочі місця", - говорить Еміль Соловйов, СЕО девелоперської компанії НЕСТ.

Експерти наполягають: необхідно терміново затвердити та оприлюднити "Порядок визначення меж і режимів використання зон охорони, затвердження науково-проектної документації та внесення змін до неї".

Це дозволить будь-які роботи в історичних ареалах проводити за єдиними, публічними процедурами з внесенням усіх даних у державні кадастри, забезпечить кращий захист культурної спадщини, стабільність для ринку та прогнозованість для інвесторів.