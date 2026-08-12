ua en ru
Ср, 12 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ ударила ночью по Украине ракетами, баллистикой и сотней дронов: как справилась ПВО

09:57 12.08.2026 Ср
2 мин
Есть попадание враждебных целей
aimg Елена Чупровская
РФ ударила ночью по Украине ракетами, баллистикой и сотней дронов: как справилась ПВО Фото: сколько целей враг выпустил по Украине (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Ночью 12 августа РФ ударила по Украине баллистической ракетой, управляемыми ракетами Х-31П и Х-35, а также 138 ударными дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

Кроме ракет, противник применил 138 ударных беспилотников типа Shahed, в том числе реактивные дроны, Гербера и дроны-имитаторы Пародия.

Запуски фиксировали из Курска, Миллерова, Орла, Приморско-Ахтарска, временно оккупированного Донецка и Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Ракеты летели с территории Ростовской области и из акватории Черного моря.

Куда били больше всего

Основное направление удара РФ этой ночью – Сумщина и Одесщина.

По предварительным данным по состоянию на 09:00, воздушная оборона сбила или подавила 112 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера" и других типов на севере, юге и востоке страны.

Попадание средств воздушного приступа зафиксировали на 16 локациях. Еще на двух локациях рухнули обломки сбитых целей.

Тем временем последствия ночных ударов РФ фиксируют и в других регионах.

В Запорожье из-за атаки дронов-камикадзе возникли пожары в частном секторе и в торговом центре, а около 1200 потребителей остались без света.

Как сообщало РБК-Украина, Запорожье почти ежедневно страдает от ударов РФ - только 11 августа погибли шесть жителей города, еще 19 получили ранения.

Кроме того, аналитики обратили внимание на изменение тактики россиян с применением баллистики.

По данным Института изучения войны, Россия отказалась от массированных залпов северокорейскими ракетами КН-23 и теперь запускает их в одиночку, вероятно, из-за низкой точности предыдущих партий оружия.

Ранее украинские чиновники сообщали, что Северная Корея передала РФ, по меньшей мере, 40 таких ракет.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Воздушные силы Украины искандеры Ракеты
Новости
Враг меняет тактику: зачем РФ запускает ракеты из КНДР по одной
Враг меняет тактику: зачем РФ запускает ракеты из КНДР по одной
Аналитика
"Мы не упустили исторический шанс": интервью с фундатором Независимости Иваном Зайцем
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина "Мы не упустили исторический шанс": интервью с фундатором Независимости Иваном Зайцем