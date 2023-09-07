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В метро Киева не работают комплексы самообслуживания: как оплатить проезд

Четверг 07 сентября 2023 18:05
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В метро Киева не работают комплексы самообслуживания: как оплатить проезд Фото: в метро Киева не работают комплексы самообслуживания (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В настоящее время в киевском метро не работает комплекс самообслуживания. Впрочем, есть и другие способы оплатить проезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГВА.

"Специалисты обслуживающей компании уже работают над оперативным восстановлением работы оборудования. О полном восстановлении работы терминалов сообщим дополнительно", - пишет пресс-служба.

Как сейчас можно оплатить проезд:

  • транспортной карточкой;
  • qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой";
  • бесконтактной банковской карточкой;
  • мобильным приложением ApplePay и Google Pay.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что киевский метрополитен во время воздушных тревог работает как укрытие для населения. Чтобы обеспечить необходимое количество мест для сидения - в метро будут устанавливать модульные скамьи.

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