Киев и область в ближайшие часы накроет гроза

Сегодня, 8 апреля, жители Киева и области предупредили об опасности. В ближайшие часы и до конца суток будет идти дождь с грозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр и КГГА .

"В ближайшее время, с содержанием до конца суток 8 апреля гроза. И уровень опасности", - сообщили в Укргидромедцентре.

В КГГА напомнили, что во время сильного ветра необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При подтоплении проезжей части или тротуаров обращайтесь к диспетчерской: 044-284-74-19.

Напомним, синоптики сообщали о небольших дождях в эти выходные.

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