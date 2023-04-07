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Небольшие дожди с грозами, туман и потепление до +17: прогноз погоды на выходные

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Пятница 07 апреля 2023 15:40
Небольшие дожди с грозами, туман и потепление до +17: прогноз погоды на выходные Фото: на выходных ожидаются небольшие дожди с грозами и +17 градусов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На этих выходных в Украине ожидаются небольшие дожди и грозы. Также синоптики прогнозируют потепление до +17 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.

Синоптики сообщают, что в ближайшие трое суток временами ожидаются небольшие дожди, а в Карпатах небольшой мокрый снег.

При этом ближайшей ночью в западных областях и в Одесской области местами прогнозируется туман. В субботу днем в южных и центральных областях местами возможны грозы.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит +3 +8 градусов, а днем +10 +17.

В субботу, 8 апреля, в западных областях ночью ожидается около 0, а днем +6 +11 градусов. При этом в Карпатах ночью будет 0 -6 градусов, а днем от -1 до +4.

Напомним, завтра в Украине возможны небольшие дожди. Днем прогнозируются грозы.

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