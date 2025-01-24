На Киев и область надвигается непогода: что прогнозируют синоптики

Какую погоду прогнозируют на ближайшие сутки

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в течение субботы, 25 января, по территории города Киева и Киевской области ожидаются опасные метеорологические явления.

Речь идет о сильном тумане ночью и утром, в результате чего видимость может быть существенно ограниченной - на уровне 200-500 метров.

"І уровень опасности, желтый", - отметили синоптики.

В целом же погода в регионе будет облачной, без существенных осадков. Ветер - южный, 3-8 м/с.

Температура по области:

ночью - от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза;

днем - от 1 до 6 градусов тепла.

В Киеве ночью - от 0 до 2 градусов выше нуля, днем - около 3-5 градусов по Цельсию.

Отмечается также, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Прогноз УкрГМЦ на 25 января (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В пресс-службе Киевской городской государственной администрации добавили, что учитывая текущий прогноз, водителям рекомендуют (во время управления транспортным средством в тумане) придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар - включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке - включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

В то же время пешеходов призывают:

быть внимательными;

одевать светоотражающие элементы - фликеры (чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток).

Пост КГГА в Telegram (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)