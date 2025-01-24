На Киев и область надвигается непогода: что прогнозируют синоптики

Синоптики предупреждают граждан в Киеве и в Киевской области об опасных метеорологических явлениях. Непогода доберется до столичного региона завтра, 25 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в течение субботы, 25 января, по территории города Киева и Киевской области ожидаются опасные метеорологические явления.
Речь идет о сильном тумане ночью и утром, в результате чего видимость может быть существенно ограниченной - на уровне 200-500 метров.
"І уровень опасности, желтый", - отметили синоптики.
В целом же погода в регионе будет облачной, без существенных осадков. Ветер - южный, 3-8 м/с.
Температура по области:
В Киеве ночью - от 0 до 2 градусов выше нуля, днем - около 3-5 градусов по Цельсию.
Отмечается также, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.
Прогноз УкрГМЦ на 25 января (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
В пресс-службе Киевской городской государственной администрации добавили, что учитывая текущий прогноз, водителям рекомендуют (во время управления транспортным средством в тумане) придерживаться следующих советов:
В то же время пешеходов призывают:
Пост КГГА в Telegram (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)
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