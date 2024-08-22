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На Киев и область надвигается гроза

Четверг 22 августа 2024 11:17
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На Киев и область надвигается гроза Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Киевской области и городе Киев. В ближайшие два часа, с удержанием до конца суток, ожидается гроза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра.

Кроме того, местами возможны шквалы со скоростью ветра 15-20 м/с.

Синоптики объявили I уровень опасности, желтый.

Жителям рекомендовано быть осторожными и избегать пребывания на открытых территориях во время непогоды.

Уровень опасности

Первый уровень опасности, или "желтый" уровень, по классификации Укргидрометцентра означает, что погодные условия могут быть потенциально опасными. Это уровень предупреждения, который указывает на возможность возникновения неблагоприятных метеорологических явлений, таких как сильный ветер, гроза, дождь или другие погодные явления, которые могут создать определенные неудобства и риски для населения и деятельности.

Желтый уровень не означает, что погодные условия будут чрезвычайно опасными, но рекомендуется быть внимательными и осторожными, поскольку погода может повлиять на привычный ритм жизни, привести к незначительным повреждениям или создать другие проблемы.

Погода в Украине

Сегодня на востоке, юге и большинстве центральных областей Украины ожидается сильная жара до +33 +38°C. В западных регионах, Житомирской, Киевской и Винницкой областях температура снизится до +25+29°C, местами до +23+25°C. По прогнозу синоптиков, 22 августа в Украине будет сухо, но на юге и западе возможны кратковременные грозовые дожди.

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