На Киев и область надвигается гроза

Погода в Украине

Сегодня, 3 июля, в Украине жара от +17 до +37 градусов. При этом в некоторых областях возможны дожди.

Завтра, 4 июля, в Украине погода будет достаточно разноплановой. В части регионов жара достигнет +37 градусов, холоднее всего будет в западных областях.

Добавим, что синоптики предупредили о ряде опасных природных явлений, которые могут наблюдаться в некоторых регионах страны в ближайшие несколько дней. Детальнее - в материале РБК-Украина.

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