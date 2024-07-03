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На Киев и область надвигается гроза

Фото: Киев и область надвигается гроза (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Погода в Киеве и области сегодня вечером, 3 июля, ухудшится. Синоптики предупреждают о грозах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Как сообщают синоптики, в Киеве и области в ближайшее время с содержанием до конца суток 3 июля ожидаются грозы.

В связи с ухудшением погодных условий в столице и Киевской области объявили первый (желтый) уровень опасности.

Погода в Украине

Сегодня, 3 июля, в Украине жара от +17 до +37 градусов. При этом в некоторых областях возможны дожди.

Завтра, 4 июля, в Украине погода будет достаточно разноплановой. В части регионов жара достигнет +37 градусов, холоднее всего будет в западных областях.

Добавим, что синоптики предупредили о ряде опасных природных явлений, которые могут наблюдаться в некоторых регионах страны в ближайшие несколько дней. Детальнее - в материале РБК-Украина.

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