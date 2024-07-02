Температурные контрасты. Синоптик дала прогноз погоды на завтра

В среду, 3 июля, в Украине ожидается от +17 до +37 градусов. При этом в некоторых областях возможны дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Наталии Диденко в Facebook.

"Значительные температурные контрасты - завтра в Украине! От +17 до +37 градусов", - сообщила она.

По прогнозу синоптика, 3 июля сильная жара будет продолжаться в восточных областях, на юге и в большинстве центральных областей (кроме Винницкой области). Днем ожидается +32 +37 градусов.

Самой прохладной будет западная часть, там температура воздуха составит +19 +22 градуса, а местами даже +17 +19 градусов.

На севере очень пестро: Житомирская область - +20 +22, Киевская область - +27 +30, Черниговская область +28 +31, Сумская область +30 +34 градуса.

Дожди с грозами ожидаются на западе Украины, в Винницкой и Житомирской областях. На остальной территории Украины будет сухо и солнечно. Однако прогнозируется высокая пожарная опасность.

Погода в Киеве

В Киеве завтра днем будет +29 +30 градусов. При этом есть вероятность дождей.