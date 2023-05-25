На Киев и область надвигается гроза

Погода в Киеве и области сегодня, 25 мая, ухудшится. Синоптики предупреждают о грозе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр и КГВА.
На Киевскую область и столицу надвигается гроза. Погода ухудшится уже в ближайшие часы. Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.
Жителей Киева и области призывают во время сильного ветра держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев, также рекомендуют не парковать возле них авто.
В случае подтоплений дорог и тротуаров в Киеве нужно обращаться в диспетчерскую "Киевавтодора" по номеру: 0442847419.
Если упало дерево или сломались ветки, следует обратиться в "Киевзеленстрой": 0442724018 ; 0444834045 ; 0443835859 ; 0672304238 ; 0949282859. Также при падении деревьев можно обратиться к спасателям: 101 или 044 430 37 13 (телефон КАРС). При травмировании людей звоните по телефону 103.
Напомним, по данным синоптиков, сегодня почти все области Украины накроют дожди, местами возможны грозы.
Температура воздуха днем будет максимум +26 градусов. Ночью по всей Украине столбики термометров покажут +11 +16 градусов.
Как сообщалось, синоптики дали прогноз погоды в Украине на первый месяц лета.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.