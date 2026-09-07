В метро Киева появятся новые места для сидения во время тревог: что известно

Киевский метрополитен готовится к длительным тревогам и заказал тысячи стульев для размещения пассажиров на станциях во время воздушных тревог.

Какие закупили стулья и когда они появятся, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на закупки в системе Prozorro.

В частности, как указано в Prozorro, в конце августа 2026 года коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" заключило договор с ООО "Сои Групп" на закупку 3600 раскладных туристических стульев со спинкой.

Сумма сделки составляет 1,87 млн гривен, стоимость одного стула – 435 гривен без НДС. Поставят их партиями до 31 марта 2027 года.

Как указывается в технической документации, основные характеристики товара: металлический каркас, тканевая обивка, наличие спинки и подлокотников.