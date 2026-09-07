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В метро Киева появятся новые места для сидения во время тревог: что известно

12:48 07.09.2026 Пн
1 мин
Для удобства горожан на станциях метро появятся тысячи туристических кресел
aimg Анна Шиканова
В метро Киева появятся новые места для сидения во время тревог: что известно В метро Киева появятся новые зоны для сидения (фото: Getty Images)
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Киевский метрополитен готовится к длительным тревогам и заказал тысячи стульев для размещения пассажиров на станциях во время воздушных тревог.

Какие закупили стулья и когда они появятся, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на закупки в системе Prozorro.

В частности, как указано в Prozorro, в конце августа 2026 года коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" заключило договор с ООО "Сои Групп" на закупку 3600 раскладных туристических стульев со спинкой.

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Сумма сделки составляет 1,87 млн гривен, стоимость одного стула – 435 гривен без НДС. Поставят их партиями до 31 марта 2027 года.

Как указывается в технической документации, основные характеристики товара: металлический каркас, тканевая обивка, наличие спинки и подлокотников.

Напомним, 46 подземных станций киевского метро во время тревог служат укрытиями. Во время массированных атак там одновременно находятся десятки тысяч человек.

Недавно метрополитен ввел четыре зоны укрытия. Пространство платформы условно поделили на сектора: для людей с детьми, маломобильных групп, пассажиров с животными и зоны для сидения.

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