Киев сковали пробки: где самое сложное движение 29 октября и сколько стоит такси

Утром четверга, 29 октября, Киев погрузился в пробки. Движение существенно усложнено как на правом, так и на левом берегах. Основная нагрузка приходится на магистрали, ведущие к мостовым переходам, а также ключевые центральные артерии города.
РБК-Украина в материале рассказывает, на каких дорогах самое сложное движение и какие цены утром 29 октября предлагают такси.
Отметим, что в Киеве третьи сутки подряд не работает Южный мост. Движение по путепроводу полностью перекрыто после ракетного удара, который Россия нанесла ночью против 27 октября.
Поэтому жители левого берега столицы вынуждены искать альтернативные пути, чтобы добраться на работу на правый берег. В соцсетях киевляне делятся кадрами, как пересекают мост на электросамокатах и пешком, чтобы обойти километровые очереди из автомобилей и общественного транспорта.
На фоне транспортного коллапса службы такси подняли тарифы. Например, поездка с Левого берега в центр города (маршрут г. Осокорки - Майдан Незалежности) в утренний пик обойдется в немалую сумму:
Uklon:
Bolt:
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