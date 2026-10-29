Киев сковали пробки: где самое сложное движение 29 октября и сколько стоит такси

Ситуация на дорогах столицы:

Днепровская набережная - одна из самых длинных пробок, задержка в движении достигает 50 минут.

Харьковское шоссе - задержка составляет 26 минут.

Проспект Георгия Нарбута - усложнение движения, задержка до 9 минут.

Улица Набережно-Рыбальская - существенная пробка с задержкой до 16 минут.

Берестейский проспект - пробки зафиксированы на нескольких участках (задержки от 7 до 11 минут).

Проспект Любомира Гузара - задержка движения составляет около 9 минут.

Улица Академика Булаховского - усложнение движения на 9 минут.

Улица Вячеслава Чорновила - задержка 6 минут.

Улица Стеценко - задержка 6 минут.

Улица Жилянская - задержка 5 минут.

Автодорога Т 1038 (пригородное направление/выезд) - задержка 5 минут.

Улица Федора Эрнста - задержка 5 минут.

Закрытие Южного моста

Отметим, что в Киеве третьи сутки подряд не работает Южный мост. Движение по путепроводу полностью перекрыто после ракетного удара, который Россия нанесла ночью против 27 октября.

Поэтому жители левого берега столицы вынуждены искать альтернативные пути, чтобы добраться на работу на правый берег. В соцсетях киевляне делятся кадрами, как пересекают мост на электросамокатах и пешком, чтобы обойти километровые очереди из автомобилей и общественного транспорта.

Цены на такси выросли

На фоне транспортного коллапса службы такси подняли тарифы. Например, поездка с Левого берега в центр города (маршрут г. Осокорки - Майдан Незалежности) в утренний пик обойдется в немалую сумму:

Uklon:

"Стандарт" - 753 грн

"Комфорт" - 830 грн

"Бизнес" - 982 грн

"Экспресс" - 857 грн

"Prime" - 1 218 грн

Bolt: