В Киеве установят потолок цен на такси во время тревог

Правительство и сервисы такси договорились о новых правилах тарифов во время тревог и транспортных сбоев. Речь идет о Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого в Telegram.

Меморандум с сервисами такси в Киеве

Мининфраструктуры и Минэкономики подписали меморандум с цифровыми платформами:

Bolt,

Uklon,

Uber,

OPTI.

Речь идет о cнижении критического роста цен на перевозки в Киеве во время:

тревоги,

остановки работы общественного транспорта, в частности метрополитена,

другого форс-мажора, связанного с логистикой в столице.

"Например, как это произошло сегодня после атаки на Южный мост", – уточнил Корецкий.

Что предполагает

Меморандум с операторами предусматривает установку потолка, до которого может подняться цена при таких условиях. Это максимум 75% к базовому тарифу.

"То есть, если базовый тариф при привычных условиях - без тревог, пробок и т.п. - с точки А в точку Б составляет условно 200 гривен, то максимальная плата будет 350 гривен. Если 300 гривен - то максимум 525 гривен", - уточнил премьер.

Пассажиры могут сами регулировать цену, но также будут установлены предельные границы.

Как будет действовать

Такое ограничение цен будет действовать не менее двух часов после отбоя тревоги красного уровня или пока не возобновится нормальная работа общественного транспорта и движение по мостам.

Корецкий добавил, что правительство рассчитываем на ответственную позицию операторов и привлечение других участников рынка.