Київ скували затори: де найскладніший рух 29 жовтня та скільки коштує таксі

Уранці четверга, 29 жовтня, Київ поринув у затори. Рух суттєво ускладнений як на правому, так і на лівому берегах. Основне навантаження припадає на магістралі, що ведуть до мостових переходів, а також на ключові центральні артерії міста.
РБК-Україна в матеріалі розповідає, на яких дорогах найскладніший рух і які ціни вранці 29 жовтня пропонують таксі.
Зазначимо, що в Києві третю добу поспіль не працює Південний міст. Рух шляхопроводом повністю перекрито після ракетного удару, якого Росія завдала уночі проти 27 жовтня.
Через це жителі лівого берега столиці змушені шукати альтернативні шляхи, щоб дістатися на роботу на правий берег. У соцмережах кияни діляться кадрами, як перетинають міст на електросамокатах та пішки, аби оминути кілометрові черги з автомобілів та громадського транспорту.
На тлі транспортного колапсу служби таксі підняли тарифи. Наприклад, поїздка з Лівого берега до центру міста (маршрут м. Осокорки - Майдан Незалежності) у ранковий пік обійдеться в чималу суму:
Uklon:
Bolt:
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