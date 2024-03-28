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Киев созвал чрезвычайное заседание Совета Украина-НАТО: в чем причина

Фото: Рустем Умеров, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 28 марта, состоялось заседание Совета Украина-НАТО на уровне послов. Говорили об обстрелах России украинской критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Миссии Украины при НАТО.

Как отмечает пресс-служба, заседание было созвано по инициативе украинской стороны. 

Во время заседания министр обороны Рустем Умеров проинформировал союзников о последствиях террористических ударов России, а также мерах по реагированию, которые принимаются Украиной. 

Также глава министерства призвал страны-члены НАТО предоставить Украине: 

  • дополнительные системы ПВО и ПРО; 
  • ракеты к ним. 

Ракетные обстрелы критической инфраструктуры

Войска РФ практически ежедневно наносят удары по Украине. Оккупанты активно применяют "Шахеды", а также в последнее время все чаще прибегают к массированным ракетным ударам по Украине. 

Как пример, в ночь на 22 марта террористы нанесли против Украины комбинированный ракетно-авиационный удар во время которого применили 151 средство воздушного нападения. Во время атаки россияне обстреляли объекты энергетики в результате чего в ряде городов ввели аварийные отключения. Также враг повредил внешнюю воздушную линию, идущую на Запорожскую АЭС. В частности, под удар попала ДнепроГЭС в Запорожье.

Самая тяжелая ситуация со светом наблюдается в Харькове. По словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, ожидается, что возобновление электроснабжения займет до двух недель.

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