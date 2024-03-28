Киев созвал чрезвычайное заседание Совета Украина-НАТО: в чем причина

Как отмечает пресс-служба, заседание было созвано по инициативе украинской стороны.

Во время заседания министр обороны Рустем Умеров проинформировал союзников о последствиях террористических ударов России, а также мерах по реагированию, которые принимаются Украиной.

Также глава министерства призвал страны-члены НАТО предоставить Украине:

дополнительные системы ПВО и ПРО;

ракеты к ним.

Ракетные обстрелы критической инфраструктуры

Войска РФ практически ежедневно наносят удары по Украине. Оккупанты активно применяют "Шахеды", а также в последнее время все чаще прибегают к массированным ракетным ударам по Украине.

Как пример, в ночь на 22 марта террористы нанесли против Украины комбинированный ракетно-авиационный удар во время которого применили 151 средство воздушного нападения. Во время атаки россияне обстреляли объекты энергетики в результате чего в ряде городов ввели аварийные отключения. Также враг повредил внешнюю воздушную линию, идущую на Запорожскую АЭС. В частности, под удар попала ДнепроГЭС в Запорожье.

Самая тяжелая ситуация со светом наблюдается в Харькове. По словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, ожидается, что возобновление электроснабжения займет до двух недель.