Киев вернется к графикам, но есть нюанс: Шмыгаль предупредил о серьезной проблеме

По его словам, ближайшей задачей специалистов является выход на прогнозируемые графики. Министр отметил, что государство предоставило для этого всю необходимую помощь

"Должны быть откровенными. Энергосистема повреждена неравномерно, поэтому первые недели, пока идет восстановление, графики в разных энергоузлах могут отличаться. Это будет зависеть от пропускной способности сетей конкретного района", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что параллельно продолжается работа над когенерацией, упрощением подключений и строительством новых линий. По словам министра, завершается верификация имеющихся в Киеве когенерационных установок, которые частично покроют потребности граждан.