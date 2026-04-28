Киев - не Покровск. Эксперт объяснил, почему полицейские боятся использовать оружие

Украинским полицейским в критических ситуациях проще "не доставать оружие", поскольку регламент по его использованию является довольно жестким.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
Он отметил, что над полицейскими - огромное количество разных должностных инструкций, межведомственных инструкций и законодательство Украины, которое регламентирует использование огнестрельного оружия.
По словам Ступака, такие правила не действуют только, если сотрудник полиции находится в Покровске, Мирнограде или других прифронтовых населенных пунктах.
"Как только полицейский достает из кобуры среди города табельное огнестрельное оружие, то сразу где-то в районной прокуратуре начинает шебуршиться прокурор… А если он еще в воздух выстрелит, все. Его минимум пару месяцев будут таскать на допросы, на объяснения, зачем ты это сделал, с какой целью", - обратил внимание эксперт.
В таком случае правоохранителю легче не доставать оружие, чтобы потом не было "большого количества проблем".
Напомним, 18 апреля в Киеве вооруженный мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим. Позже он вломился в супермаркет и взял людей в заложники.
В результате такого теракта было семь погибших. Еще семь человек находятся в больницах.
Общественный резонанс вызвали действия полицейских, которые прибыли по вызову на место, где лежали раненые, в том числе ребенок.
Услышав выстрелы, они даже не попытались сопротивляться стрелку, а просто сбежали. Суд избрал правоохранителям меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог.
22 апреля стало известно, что за подозреваемых патрульных внесли залог.