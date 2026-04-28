Киев - не Покровск. Эксперт объяснил, почему полицейские боятся использовать оружие

19:15 28.04.2026 Вт
2 мин
Какую цену может заплатить правоохранитель за использование оружия?
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: полицейские ограничены в использовании оружия (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Украинским полицейским в критических ситуациях проще "не доставать оружие", поскольку регламент по его использованию является довольно жестким.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Читайте также: Клименко рассказал, когда начнут обсуждать закон о гражданском оружии

Он отметил, что над полицейскими - огромное количество разных должностных инструкций, межведомственных инструкций и законодательство Украины, которое регламентирует использование огнестрельного оружия.

По словам Ступака, такие правила не действуют только, если сотрудник полиции находится в Покровске, Мирнограде или других прифронтовых населенных пунктах.

"Как только полицейский достает из кобуры среди города табельное огнестрельное оружие, то сразу где-то в районной прокуратуре начинает шебуршиться прокурор… А если он еще в воздух выстрелит, все. Его минимум пару месяцев будут таскать на допросы, на объяснения, зачем ты это сделал, с какой целью", - обратил внимание эксперт.

В таком случае правоохранителю легче не доставать оружие, чтобы потом не было "большого количества проблем".

Скандал с полицейскими в Киеве

Напомним, 18 апреля в Киеве вооруженный мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим. Позже он вломился в супермаркет и взял людей в заложники.

В результате такого теракта было семь погибших. Еще семь человек находятся в больницах.

Общественный резонанс вызвали действия полицейских, которые прибыли по вызову на место, где лежали раненые, в том числе ребенок.

Услышав выстрелы, они даже не попытались сопротивляться стрелку, а просто сбежали. Суд избрал правоохранителям меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог.

22 апреля стало известно, что за подозреваемых патрульных внесли залог.

