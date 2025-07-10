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В Киеве повышенная загрязненность воздуха: людям советуют закрыть окна

Киев, Четверг 10 июля 2025 05:34
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В Киеве повышенная загрязненность воздуха: людям советуют закрыть окна Фото: в результате обстрелов в столице фиксируется загрязненность воздуха (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В результате ночной атаки россиян в Киеве зафиксирован повышенный уровень загрязненности воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника КГВА Тимура Ткаченко.

Он отметил, что в городе "очень много дыма" и посоветовал людям после возвращения домой из укрытий закрыть окна.

"Сейчас на связи с главами районов, ситуация контролируемая. Впереди очень много работы, буду сообщать в течение дня о ходе работ по ликвидации", - отметил Ткаченко.

Напомним, ночью российские захватчики массированно обстреляли Киев ударными дронами и ракетами.

В одном из районов зафиксированы многочисленные повреждения жилых домов.

Также в городе возникли пожары, повреждены дома и АЗС, а также есть много раненых.

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