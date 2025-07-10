В Киеве повышенная загрязненность воздуха: людям советуют закрыть окна
В результате ночной атаки россиян в Киеве зафиксирован повышенный уровень загрязненности воздуха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника КГВА Тимура Ткаченко.
Он отметил, что в городе "очень много дыма" и посоветовал людям после возвращения домой из укрытий закрыть окна.
"Сейчас на связи с главами районов, ситуация контролируемая. Впереди очень много работы, буду сообщать в течение дня о ходе работ по ликвидации", - отметил Ткаченко.
Напомним, ночью российские захватчики массированно обстреляли Киев ударными дронами и ракетами.
В одном из районов зафиксированы многочисленные повреждения жилых домов.
Также в городе возникли пожары, повреждены дома и АЗС, а также есть много раненых.
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