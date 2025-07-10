В Киеве повышенная загрязненность воздуха: людям советуют закрыть окна

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника КГВА Тимура Ткаченко.

Он отметил, что в городе "очень много дыма" и посоветовал людям после возвращения домой из укрытий закрыть окна.

"Сейчас на связи с главами районов, ситуация контролируемая. Впереди очень много работы, буду сообщать в течение дня о ходе работ по ликвидации", - отметил Ткаченко.