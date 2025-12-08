Киев повышает безопасность женщин в ВСУ: как получить до 50 тысяч за бронежилет

О какой компенсации за бронежилеты идет речь

В КГГА рассказали, что для повышения безопасности женщин в Вооруженных силах Украины военнослужащие получат частичную компенсацию за бронежилеты.

Так, депутаты Киевского городского совета внесли изменения в городскую программу "Поддержка киевлян - Защитников и Защитниц", которыми предусмотрели частичную компенсацию расходов на приобретение женских бронежилетов.

Отмечается, что каждая из военнослужащих сможет получить до 50 тысяч гривен компенсации.

Почему женщины покупают индивидуальные бронежилеты

Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Марина Хонда напомнила, что сегодня в ВСУ служат более 70 тысяч женщин. При этом более 5,5 тысячи из них выполняют боевые задачи на передовой.

По словам чиновницы, стандартные бронежилеты, которые предоставляет государство, "не учитывают женскую анатомию". Соответственно это "создает реальные риски для здоровья и во время выполнения боевых задач".

"Именно поэтому многие военнослужащие вынуждены покупать индивидуальные бронежилеты за собственные средства. Город должен поддержать их в этом", - подчеркнула представительница КГГА.

Как получить компенсацию расходов на бронежилет

Чтобы получить частичную компенсацию расходов на приобретение женских бронежилетов, военнослужащим необходимо подать заявление в Центр комплексной поддержки участников боевых действий "Киев милитари хаб" (ул. Крещатик, 25 или ул. Крещатик, 36).

При этом нужно предоставить:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документ, подтверждающий призыв по мобилизации или заключение контракта (который предоставляет командир воинской части);

справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ) - при наличии;

финансовый документ о приобретении женского бронежилета;

реквизиты банковского счета (IBAN).

Телефон горячей линии "Киев милитари хаб" для консультаций: 0 800 300 633.

Звонить можно в рабочие часы: с 9:00 до 17:30 - с понедельника по четверг, до 16:00 - в пятницу. Обеденный перерыв - с 13:00 до 14:00.

Финансирование на частичную компенсацию стоимости авто

В завершение украинцам рассказали, что Киевсовет предусмотрел также дополнительное финансирование на частичную компенсацию стоимости автомобилей для Защитников и Защитниц с инвалидностью I и II групп.

Уточняется, что сейчас город уже профинансировал частичную компенсацию за 38 приобретенных автомобилей.

По словам Хонды, это - продолжение системной работы города над усилением ветеранской политики.

"Город работает в постоянном диалоге с ветеранским сообществом. Все актуальные потребности и инициативы мы стараемся учитывать в программах поддержки. Наш приоритет - доступная, своевременная и эффективная помощь ветеранам. Все решения формируются в партнерстве с ветеранскими организациями", - констатировала она.