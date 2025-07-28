Киев под ударом "Шахедов": число пострадавших растет, что известно о последствиях

"В Дарницком районе в результате вражеской атаки предварительно выбило окна в жилой многоэтажке. Пострадал один человек", - сообщил он.

Позже Ткаченко подтвердил, что минимум пятеро пострадавших в Дарницком районе.

Стоит отметить, что, начиная с вечера, в украинской столице периодически раздаются взрывы на фоне работы ПВО.

Обновлено 3:01. Число пострадавших возросло до восьми человек. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.