Главная » Новости » Война в Украине

Защиты станет больше: Украина заказала 18 современных систем ПВО IRIS-T для фронта

Пятница 23 января 2026 18:40
Защиты станет больше: Украина заказала 18 современных систем ПВО IRIS-T для фронта Иллюстративное фото: ПВО IRIS-T на фронте (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Украина заказала у немецкой компании Diehl Defence 18 современных систем ПВО IRIS-T для усиления обороны на фронте.

Как пишет РБК-Украина, соответствующее заявление сделал генеральный директор Diehl Defence Гельмут Раух на конференции в пятницу, 23 января.

По его словам, Украина уже эксплуатирует девять огневых установок IRIS-T, и дополнительный заказ поможет лучше защитить критически важные объекты и территории на фронте.

Генеральный директор Diehl Defence отметил, что системы IRIS-T SLM и SLS считаются одними из самых современных стационарных систем ПВО в Европе. Украина активно использует их для защиты критически важной инфраструктуры от атак России, сбивая крылатые ракеты и беспилотники, в частности иранские Shahed.

Немецкие чиновники неоднократно отмечали IRIS-T как одну из самых эффективных западных систем в арсенале Украины. Еще бы, ракеты IRIS-T отличаются высокой маневренностью и способны поражать цели как на встречных курсах, так и во время преследования.

Что известно о модернизации IRIS-T

Кстати, компания Diehl Defence планирует расширить производство систем IRIS-T SLM и IRIS-T SLS, чтобы удовлетворить растущий спрос. В среднесрочной перспективе производство планируется увеличить до 16 огневых установок примерно за два года, а в 2026 году компания намерена изготовить до десяти установок.

"Если же мы увидим больший спрос со стороны наших клиентов, можем еще больше нарастить производство", - отметил Раух.

Раух также добавил, что производство ракет для IRIS-T SLM выросло в десять раз с 2021 года, до начала полномасштабного вторжения России в Украину, и компания готова наращивать объемы в случае дополнительных заказов.

Кроме того, Diehl Defence работает над новой ракетой IRIS-T SLX, дальность полета которой составит 80 километров. По словам Рауха, Германия уже выразила заинтересованность в этой ракете, а Египет сделал первый заказ. Ожидается, что серийное производство IRIS-T SLX начнется в 2029 году.

Военная помощь Украине

Напомним, Украина и Германия по итогам заседания "Рамштайн" 16 декабря заключили договоренностей на сумму в 1,2 млрд евро. В соглашение вошли, в частности, приобретение немцами украинских беспилотников и финансирование Берлином производства 200 самоходных пушек "Богдана".

В целом потребности Украины для обороны в 2026 году были оценены в 120 млрд долларов, половину из которых Украина хочет получить от партнеров.

